Open-source проект LakeShark превращает микроконтроллер ESP32-P4 в карманный автономный сканер спектра и визуализатор сигналов на базе программно-определяемого радио (SDR). Устройство избавляет от необходимости использовать энергоёмкие ноутбуки или одноплатные компьютеры, обычно требуемые для анализа RF в реальном времени с USB-SDR-донглами.

LakeShark — портативный open-source SDR-сканер на базе ESP32-P4

Основные характеристики

Процессор: ESP32-P4 с двумя высокочастотными ядрами RISC-V

ESP32-P4 с двумя высокочастотными ядрами RISC-V Обработка в реальном времени: расчёт FFT непосредственно на чипе

расчёт FFT непосредственно на чипе Дисплей: нативная поддержка MIPI-DSI для ёмкостных сенсорных экранов

нативная поддержка MIPI-DSI для ёмкостных сенсорных экранов Визуализация без пропусков кадров: Водопадные диаграммы (waterfall) Спектры частот Индикаторы уровня сигнала

Поддерживаемое RF-оборудование: недорогие SDR-приёмники + модули LoRa (SX1262, LR2021)

недорогие SDR-приёмники + модули LoRa (SX1262, LR2021) Диапазоны: sub-GHz промышленные, любительские и авиационные частоты

sub-GHz промышленные, любительские и авиационные частоты Сенсорное управление центральной частотой, усилением, полосой и параметрами отображения

Питание: встроенный Li-Po аккумулятор, быстрый старт, высокая энергоэффективность

встроенный Li-Po аккумулятор, быстрый старт, высокая энергоэффективность Полностью автономная работа — внешний хост-компьютер не требуется

Open-source проект

Перенос обработки сигналов и графики в реальном времени на современный RISC-V микроконтроллер позволяет LakeShark стать компактным батарейным инструментом для полевой диагностики RF.

Целевые применения

Полевой сканирование спектра и поиск помех

Отладка sub-GHz беспроводных модулей и IoT-телеметрии

Любительская радиосвязь и локальный анализ сигналов

Портативное тестовое оборудование для инженеров и исследователей

Источник: Electronics For You