на главную
Карта сайта
English version
Вы читаете:

ESP32-P4 LakeShark портативный open-source SDR-сканер

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Новости электроники
ГлавнаяНовостиНовости электроники
1 день назад

ESP32-P4 в основе LakeShark — портативного open-source SDR-сканера

Оглавление

Open-source проект LakeShark превращает микроконтроллер ESP32-P4 в карманный автономный сканер спектра и визуализатор сигналов на базе программно-определяемого радио (SDR). Устройство избавляет от необходимости использовать энергоёмкие ноутбуки или одноплатные компьютеры, обычно требуемые для анализа RF в реальном времени с USB-SDR-донглами.

LakeShark ESP32-P4 portable SDR scanner

LakeShark — портативный open-source SDR-сканер на базе ESP32-P4

Основные характеристики

  • Процессор: ESP32-P4 с двумя высокочастотными ядрами RISC-V
  • Обработка в реальном времени: расчёт FFT непосредственно на чипе
  • Дисплей: нативная поддержка MIPI-DSI для ёмкостных сенсорных экранов
  • Визуализация без пропусков кадров:
    • Водопадные диаграммы (waterfall)
    • Спектры частот
    • Индикаторы уровня сигнала
  • Поддерживаемое RF-оборудование: недорогие SDR-приёмники + модули LoRa (SX1262, LR2021)
  • Диапазоны: sub-GHz промышленные, любительские и авиационные частоты
  • Сенсорное управление центральной частотой, усилением, полосой и параметрами отображения
  • Питание: встроенный Li-Po аккумулятор, быстрый старт, высокая энергоэффективность
  • Полностью автономная работа — внешний хост-компьютер не требуется
  • Open-source проект

Перенос обработки сигналов и графики в реальном времени на современный RISC-V микроконтроллер позволяет LakeShark стать компактным батарейным инструментом для полевой диагностики RF.

Целевые применения

  • Полевой сканирование спектра и поиск помех
  • Отладка sub-GHz беспроводных модулей и IoT-телеметрии
  • Любительская радиосвязь и локальный анализ сигналов
  • Портативное тестовое оборудование для инженеров и исследователей

Источник: Electronics For You

Оглавление

Предыдущая
Все за текущий день