Open-source проект LakeShark превращает микроконтроллер ESP32-P4 в карманный автономный сканер спектра и визуализатор сигналов на базе программно-определяемого радио (SDR). Устройство избавляет от необходимости использовать энергоёмкие ноутбуки или одноплатные компьютеры, обычно требуемые для анализа RF в реальном времени с USB-SDR-донглами.
Основные характеристики
- Процессор: ESP32-P4 с двумя высокочастотными ядрами RISC-V
- Обработка в реальном времени: расчёт FFT непосредственно на чипе
- Дисплей: нативная поддержка MIPI-DSI для ёмкостных сенсорных экранов
- Визуализация без пропусков кадров:
- Водопадные диаграммы (waterfall)
- Спектры частот
- Индикаторы уровня сигнала
- Поддерживаемое RF-оборудование: недорогие SDR-приёмники + модули LoRa (SX1262, LR2021)
- Диапазоны: sub-GHz промышленные, любительские и авиационные частоты
- Сенсорное управление центральной частотой, усилением, полосой и параметрами отображения
- Питание: встроенный Li-Po аккумулятор, быстрый старт, высокая энергоэффективность
- Полностью автономная работа — внешний хост-компьютер не требуется
- Open-source проект
Перенос обработки сигналов и графики в реальном времени на современный RISC-V микроконтроллер позволяет LakeShark стать компактным батарейным инструментом для полевой диагностики RF.
Целевые применения
- Полевой сканирование спектра и поиск помех
- Отладка sub-GHz беспроводных модулей и IoT-телеметрии
- Любительская радиосвязь и локальный анализ сигналов
- Портативное тестовое оборудование для инженеров и исследователей
Источник: Electronics For You