1 день назад

Исследователи Института цифровых медиа-технологий Fraunhofer (IDMT) продемонстрировали систему, в которой датчики структурного звука, установленные на солнечных панелях, оценивают интенсивность осадков по вибрациям от ударов капель дождя. Подход превращает существующие фотоэлектрические модули в распределённые дождемеры без подвижных частей.

Fraunhofer IDMT lokalRAIN — датчики вибрации на солнечных панелях для измерения осадков

Основные характеристики

Принцип измерения: датчики структурного звука (вибрации) регистрируют удары капель дождя по солнечным модулям

датчики структурного звука (вибрации) регистрируют удары капель дождя по солнечным модулям Обработка: алгоритм машинного обучения на энергоэффективном микроконтроллере в каждом сенсорном узле

алгоритм машинного обучения на энергоэффективном микроконтроллере в каждом сенсорном узле По беспроводной сети передаются только компактные обработанные данные

Точность (слабый дождь 2–5 мм/ч): среднее абсолютное отклонение 1,88 мм/ч — соответствует классу C ВМО (макс. допустимое отклонение 2 мм/ч)

среднее абсолютное отклонение 1,88 мм/ч — соответствует классу C ВМО (макс. допустимое отклонение 2 мм/ч) Дальность беспроводной связи (полевые испытания): до 4 км в городских условиях свыше 35 км в сельской местности при прямой видимости

Отсутствие подвижных частей → потенциально меньшие затраты на обслуживание по сравнению с классическими дождемерами

Данные с нескольких узлов агрегируются централизованно для построения более детальной карты локальных осадков

Аппаратная часть сенсорных узлов разработана партнёром проекта Pan Acoustics

Система предназначена для дополнения, а не замены традиционных дождемеров. Текущая валидация охватывает слабый дождь; работа при сильных осадках требует дополнительных обучающих данных.

Целевые применения

Городские цифровые двойники и диспетчерские пункты

Мониторинг паводков и системы раннего предупреждения

Поддержка операторов муниципальной инфраструктуры и пожарных служб

Плотные локальные сети измерения осадков с использованием существующих солнечных установок

Проект lokalRAIN (октябрь 2024 – июнь 2026) в рамках немецкой программы ZIM создал работающий прототип. Для коммерциализации необходимы доработка корпуса датчика, электроники и расширенная валидация при сильном дожде и различных условиях окружающей среды.

Источник: Electronics For You