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Fraunhofer датчики вибрации превращают солнечные панели в дождемеры

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1 день назад

Датчики вибрации превращают солнечные панели в дождемеры — проект Fraunhofer lokalRAIN

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Исследователи Института цифровых медиа-технологий Fraunhofer (IDMT) продемонстрировали систему, в которой датчики структурного звука, установленные на солнечных панелях, оценивают интенсивность осадков по вибрациям от ударов капель дождя. Подход превращает существующие фотоэлектрические модули в распределённые дождемеры без подвижных частей.

Fraunhofer lokalRAIN vibration sensor rain gauge system

Fraunhofer IDMT lokalRAIN — датчики вибрации на солнечных панелях для измерения осадков

Основные характеристики

  • Принцип измерения: датчики структурного звука (вибрации) регистрируют удары капель дождя по солнечным модулям
  • Обработка: алгоритм машинного обучения на энергоэффективном микроконтроллере в каждом сенсорном узле
  • По беспроводной сети передаются только компактные обработанные данные
  • Точность (слабый дождь 2–5 мм/ч): среднее абсолютное отклонение 1,88 мм/ч — соответствует классу C ВМО (макс. допустимое отклонение 2 мм/ч)
  • Дальность беспроводной связи (полевые испытания):
    • до 4 км в городских условиях
    • свыше 35 км в сельской местности при прямой видимости
  • Отсутствие подвижных частей → потенциально меньшие затраты на обслуживание по сравнению с классическими дождемерами
  • Данные с нескольких узлов агрегируются централизованно для построения более детальной карты локальных осадков
  • Аппаратная часть сенсорных узлов разработана партнёром проекта Pan Acoustics

Система предназначена для дополнения, а не замены традиционных дождемеров. Текущая валидация охватывает слабый дождь; работа при сильных осадках требует дополнительных обучающих данных.

Целевые применения

  • Городские цифровые двойники и диспетчерские пункты
  • Мониторинг паводков и системы раннего предупреждения
  • Поддержка операторов муниципальной инфраструктуры и пожарных служб
  • Плотные локальные сети измерения осадков с использованием существующих солнечных установок

Проект lokalRAIN (октябрь 2024 – июнь 2026) в рамках немецкой программы ZIM создал работающий прототип. Для коммерциализации необходимы доработка корпуса датчика, электроники и расширенная валидация при сильном дожде и различных условиях окружающей среды.

Источник: Electronics For You

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