Исследователи Института цифровых медиа-технологий Fraunhofer (IDMT) продемонстрировали систему, в которой датчики структурного звука, установленные на солнечных панелях, оценивают интенсивность осадков по вибрациям от ударов капель дождя. Подход превращает существующие фотоэлектрические модули в распределённые дождемеры без подвижных частей.
Основные характеристики
- Принцип измерения: датчики структурного звука (вибрации) регистрируют удары капель дождя по солнечным модулям
- Обработка: алгоритм машинного обучения на энергоэффективном микроконтроллере в каждом сенсорном узле
- По беспроводной сети передаются только компактные обработанные данные
- Точность (слабый дождь 2–5 мм/ч): среднее абсолютное отклонение 1,88 мм/ч — соответствует классу C ВМО (макс. допустимое отклонение 2 мм/ч)
- Дальность беспроводной связи (полевые испытания):
- до 4 км в городских условиях
- свыше 35 км в сельской местности при прямой видимости
- Отсутствие подвижных частей → потенциально меньшие затраты на обслуживание по сравнению с классическими дождемерами
- Данные с нескольких узлов агрегируются централизованно для построения более детальной карты локальных осадков
- Аппаратная часть сенсорных узлов разработана партнёром проекта Pan Acoustics
Система предназначена для дополнения, а не замены традиционных дождемеров. Текущая валидация охватывает слабый дождь; работа при сильных осадках требует дополнительных обучающих данных.
Целевые применения
- Городские цифровые двойники и диспетчерские пункты
- Мониторинг паводков и системы раннего предупреждения
- Поддержка операторов муниципальной инфраструктуры и пожарных служб
- Плотные локальные сети измерения осадков с использованием существующих солнечных установок
Проект lokalRAIN (октябрь 2024 – июнь 2026) в рамках немецкой программы ZIM создал работающий прототип. Для коммерциализации необходимы доработка корпуса датчика, электроники и расширенная валидация при сильном дожде и различных условиях окружающей среды.
Источник: Electronics For You