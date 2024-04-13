Datasheets, service manuals, схемы, электроника, компоненты, САПР, CAD

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НОВОСТИ
Представляем две новые серии осциллографов среднего класса: АКИП-4144 и АКИП-4149. Новые серии относятся к цифровым осциллографам высокого разрешения, они сделаны на основе 12-разрядных аналого-цифровых преобразователях с частотой дискретизации 2 Гвыб/с. В серии АКИП-4149 представлено шесть моделей в двух и четырехканальном исполнении с полосами пропускания 70 МГц, 100 МГц и 200 МГц. В серии АКИП-4144 представлено четыре модели в двух и четырехканальном исполнении с полосами пропускания 100 МГц...
Компания SUNCOYJ (Китай) начала производство новых дискретных IGBT-транзисторов в корпусе TO-264. Уже сейчас доступны модели DGL50N120CTL0D и DGL75N120CTL1J с номинальными токами 50 и 75 А, соответственно, и напряжением "коллектор-эмиттер" до 1200 В (рисунок 1). Корпус TO-264 обладает всеми преимуществами, что и популярный TO-247, такими как простота монтажа и надежный контакт с радиатором теплоотвода, однако имеет значительно большие габариты, в том числе и больший размер кон...
Представляем новую серию источников биполярного напряжения АКИП-1404 в составе трех модификаций. Инженерам-дизайнерам удалось обобщить свой многолетний опыт разработки и проектирования электронных схем, приборов и устройств питания в целях разработки источников питания постоянного тока для различных сценариев высоковольтных испытаний.Серия импульсных программируемых источников питания постоянного тока АКИП-1404 обеспечивает выдачу макс. выходного напряжения до ±10 кВ, при этом разреше...
НОВОСТИ1000 отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году 2На калужском заводе Samsung будут производить российские телевизоры 2"М.Видео" открывает сервисные центры под брендом "М.Мастер" 2Российская компания "Булат" начнет производить базовые станции 2G/4G в апреле этого года 3Флешка Ovrdrive USB с функцией самоуничтожения 4Завод госкорпорации Ростех встроил очиститель воздуха "ТИОКРАФТ" в предметы интерьера...
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НОВЫЕ СХЕМЫ И СЕРВИС-МАНУАЛЫ
В архиве приведена принципиальная электрическая схема БП SAMSUNG BN44-00159:1) Сетевой фильтр, выпрямитель и дежурный источник напряжения 5 В2) Контроллер корректора мощности3)&n...
В архиве приведена принципиальная электрическая схема ЖК телевизора LG 22LT360C на шасси LD2AA:1) Фрагмент принципиальной электрической схемы телевизора с разъемами подключения плат мест...
- Принципиальная электрическая схема ЖК телевизоров с LED-подсветкой Haier LE39M600SF/LE46M600SF/LE50M600SF
В архиве приведена принципиальная электрическая схема ЖК телевизоров с LED-подсветкой Haier LE39M600SF/LE46M600SF/LE50M600SF:1) Фрагменты схемы телевизоров, связанные с тюнером на И...
В архиве приведена принципиальная электрическая схема планшета планшета Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.71) Трансивер2) Модули Wi-Fi, Bluetooth, GPS3) Ведомый процессор,...
В архиве приведена принципиальная электрическая схема и схема разборки телевизоров SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A1) Интерфейс LVDS2) НЧ вход. Вход PC (D-SUB)3) Интер...
Принципиальная электрическая схема главной платы BC1 ЖК телевизоров SONY BRAVIA на шасси SE2AG1) Главный процессор2) Контроллер HDMI3) Аналоговый аудио- и видеовход. Интерфейс LV...
Принципиальная электрическая схема системы питания ЖК телевизоров SONY BRAVIA на шасси SE2AG1) Принципиальная электрическая схема платы GA32) Принципиальная электрическая схема платы GA2...
В архиве приведены фрагменты принципиальной электрической схемы планшетного компьютера Samsung GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 3G
В архиве приведены схемы домашних кинотеатров Philips HTS-5110/5120:1) Принципиальная электрическая схема системы управления ДК2) Структурная схема ДК HTS-51203) Схема соединений ДК HTS-51...
В архиве приведена принципиальная электрическая схема телевизора JVC на базовом шасси FT21) схема части 1 базового шасси2) схема части 2 базового шасси3) схема час...