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Datasheets, service manuals, схемы, электроника, компоненты, САПР, CAD

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
АНОНСЫ
13.04.2024 - 23:33
Охранные устройства
Автономное охранное устройство-2
Прошло уже практически двенадцать лет с тех пор, когда была опубликована статья с таким названием [1]. За это время произошли большие изменения. Прежде всего, это касается статей об охранных сигнализаторах, использующих сотовые телефоны и радиоканал....
13.04.2024 - 22:48
Автотехника
Система кондиционирования и климат-контроля автомобиля LADA VESTA (часть 2)
Терморегулирующий вентиль/клапан (ТРВ) предназначен для регулирования подачи хладагента из конденсатора в испаритель, он установлен перед испарителем (см. рис. 3).Рис. 3. Терморегулирующий вентиль/клапан (1) и испаритель (2) ...
12.04.2024 - 23:30
Видеотехника
Приставка-разветвитель входов старого телевизора
Так случилось, что установленный на кухне на кронштейне кинескопный телевизор "Витязь 38CTV710" 2006 г. выпуска внезапно стал неисправным вследствие пробоя умножителя напряжения в трансформаторе строчной развёртки. В местном радиомагазине т...
06.04.2024 - 23:47
Электропитание
Стабилизированный ионисторный блок питания для накала стержневых ламп
Предлагаемый стабилизированный блок питания (БП) обеспечивает высокую степень подавления пульсаций выходного напряжения и предназначен для питания накала стержневых ламп, установленных во входных высокочувствительных каскадах УЗЧ, например, микрофонн...
05.04.2024 - 23:26
Автотехника
Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA (часть 2)
Несоответствие напряжения питания гидроагрегата АБСПри возникновении ошибок, связанных с питанием гидроагрегата АБС (520016 - низкое напряжение питания гидроагрегата АБС, 52001С - напряжение питания ниже или выше рабочего диапазона), проверяют ис...
30.03.2024 - 23:43
Автотехника
Система кондиционирования и климат-контроля автомобиля LADA VESTA (часть 1)
В этой статье автор предлагает ознакомиться с устройством и особенностями конструкции системы кондиционирования автомобиля LADA VESTA.Климатическая система кондиционирования воздуха в автомобиле обеспечивает комфортные условия для водителя и пасс...
30.03.2024 - 21:09
Автотехника
Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA (часть 1)
В статье рассмотрены вопросы, связанные с диагностикой и ремонтом антиблокировочной системы тормозов ABS 9.0, устанавливаемой на автомобилях ВАЗ. Рассматриваемая система применяется на моделях автомобилей LADA семейств GRANTA, KALINA, PRIORA....
30.03.2024 - 20:54
Компьютерная техника
Программный ремонт электронных книг GMini Magicbook (часть 2)
MagicBook A6LHDВ отличие от Magicbook Z6 и MagicBook T6LHD, работающих под управлением проприетарной операционной системы на базе Linux, MagicBook A6LHD работает под управлением адаптированной ОС Android версии 4.2.2. Соответственно, в...
НОВОСТИ
13.04.2024 - 22:14
Новости электроники
Недорогие осциллографы высокого разрешения
Недорогие осциллографы высокого разрешения

Представляем две новые серии осциллографов среднего класса: АКИП-4144 и АКИП-4149. Новые серии относятся к цифровым осциллографам высокого разрешения, они сделаны на основе 12-разрядных аналого-цифровых преобразователях с частотой дискретизации 2 Гвыб/с. В серии АКИП-4149 представлено шесть моделей в двух и четырехканальном исполнении с полосами пропускания 70 МГц, 100 МГц и 200 МГц. В серии АКИП-4144 представлено четыре модели в двух и четырехканальном исполнении с полосами пропускания 100 МГц...

06.04.2024 - 22:49
Новости электроники
Новые IGBT SUNCOYJ в корпусе TO-264 для промышленности, IT-индустрии и альтернативной энергетики
Новые IGBT SUNCOYJ в корпусе TO-264 для промышленности, IT-индустрии и альтернативной энергетики

Компания SUNCOYJ (Китай) начала производство новых дискретных IGBT-транзисторов в корпусе TO-264. Уже сейчас доступны модели DGL50N120CTL0D и DGL75N120CTL1J с номинальными токами 50 и 75 А, соответственно, и напряжением "коллектор-эмиттер" до 1200 В (рисунок 1). Корпус TO-264 обладает всеми преимуществами, что и популярный TO-247, такими как простота монтажа и надежный контакт с радиатором теплоотвода, однако имеет значительно большие габариты, в том числе и больший размер кон...

23.03.2024 - 23:01
Новости электроники
Высоковольтные источники питания постоянного тока серии АКИП-1404
Высоковольтные источники питания постоянного тока серии АКИП-1404

Представляем новую серию источников биполярного напряжения АКИП-1404 в составе трех модификаций. Инженерам-дизайнерам удалось обобщить свой многолетний опыт разработки и проектирования электронных схем, приборов и устройств питания в целях разработки источников питания постоянного тока для различных сценариев высоковольтных испытаний.Серия импульсных программируемых источников питания постоянного тока АКИП-1404 обеспечивает выдачу макс. выходного напряжения до ±10 кВ, при этом разреше...

22.03.2024 - 19:06
Новости электроники
Анонс выхода 3-го номера журнала Ремонт & Сервис 2024 год
Анонс выхода 3-го номера журнала Ремонт &amp; Сервис 2024 год

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22.09.2022 - 23:52
Новости в мире компьютеров и оргтехники
Анонс выхода 9-го номера журнала Ремонт & Сервис 2022 год
Анонс выхода 9-го номера журнала Ремонт &amp; Сервис 2022 год

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