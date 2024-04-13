Datasheets, service manuals, схемы, электроника, компоненты, САПР, CAD

НОВОСТИ

Новости электроники Недорогие осциллографы высокого разрешения Представляем две новые серии осциллографов среднего класса: АКИП-4144 и АКИП-4149. Новые серии относятся к цифровым осциллографам высокого разрешения, они сделаны на основе 12-разрядных аналого-цифровых преобразователях с частотой дискретизации 2 Гвыб/с. В серии АКИП-4149 представлено шесть моделей в двух и четырехканальном исполнении с полосами пропускания 70 МГц, 100 МГц и 200 МГц. В серии АКИП-4144 представлено четыре модели в двух и четырехканальном исполнении с полосами пропускания 100 МГц...

Новости электроники Новые IGBT SUNCOYJ в корпусе TO-264 для промышленности, IT-индустрии и альтернативной энергетики Компания SUNCOYJ (Китай) начала производство новых дискретных IGBT-транзисторов в корпусе TO-264. Уже сейчас доступны модели DGL50N120CTL0D и DGL75N120CTL1J с номинальными токами 50 и 75 А, соответственно, и напряжением "коллектор-эмиттер" до 1200 В (рисунок 1). Корпус TO-264 обладает всеми преимуществами, что и популярный TO-247, такими как простота монтажа и надежный контакт с радиатором теплоотвода, однако имеет значительно большие габариты, в том числе и больший размер кон...

Новости электроники Высоковольтные источники питания постоянного тока серии АКИП-1404 Представляем новую серию источников биполярного напряжения АКИП-1404 в составе трех модификаций. Инженерам-дизайнерам удалось обобщить свой многолетний опыт разработки и проектирования электронных схем, приборов и устройств питания в целях разработки источников питания постоянного тока для различных сценариев высоковольтных испытаний.Серия импульсных программируемых источников питания постоянного тока АКИП-1404 обеспечивает выдачу макс. выходного напряжения до ±10 кВ, при этом разреше...

Новости электроники Анонс выхода 3-го номера журнала Ремонт & Сервис 2024 год НОВОСТИ1000 отечественных базовых станций 5G планируется произвести в 2025 году 2На калужском заводе Samsung будут производить российские телевизоры 2"М.Видео" открывает сервисные центры под брендом "М.Мастер" 2Российская компания "Булат" начнет производить базовые станции 2G/4G в апреле этого года 3Флешка Ovrdrive USB с функцией самоуничтожения 4Завод госкорпорации Ростех встроил очиститель воздуха "ТИОКРАФТ" в предметы интерьера...