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Радиоэлектроника - новости, новинки, обзоры

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Анонс декабрьского номера журнала "Ремонт и Сервис" за 2025 год
20.01.2025 - 08:54
НОВОСТИБытовая техника дорожает: поставщики уведомляют ритейлеров о повышении цен в 2025 году 2139 мкВт ядерная батарейка размером 1 × 1 мм работает десятилетиями 2"Умный" микроскоп "Darwin MX Pro" покажет тайны микромира на большом экране 3"Сбер" анонсировал "умное" кольцо с ИИ 3Росс...
Новогодний номер журнала Ремонт и сервис
22.12.2024 - 10:35
Открывайте свежий номер, наполненный актуальными новостями и уникальными материалами для профессионалов в сфере ремонта, диагностики и обслуживания техники!Основные темы выпуска:НОВОСТИЗавод TPV Technology в России приостановил сборку телевизоров.Российские ноутбуки обогнали американские по продажам.Rutube запускает телекан...
Третий выпуск журнала СТЭК-В
22.12.2024 - 10:22
Анонс третьего выпуска журнала "СТЭК-В"Учредитель издания: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронной техники".Журнал "СТЭК-В" продолжает освещать актуальные вопросы в области технических и физико-математических наук. Третий выпуск включает исследования, направленные на развитие микроэл...
Ноябрьский выпуск журнала "Ремонт & Сервис" 2024
25.11.2024 - 09:24
Горячие новости технологий и устройств:В России создан 50-кубитный ионный квантовый компьютер - новый этап в квантовых вычислениях.Lunar: полнофункциональный компьютер, спрятанный в складной клавиатуре."ТВ Станция Бейсик" от "Яндекса" - совмещение умной колонки и смарт-ТВ.Первый полноцветный E-Ink монитор с часто...
Анонс: Второй выпуск журнала СТЭК-В
20.11.2024 - 08:50
АО "НИИЭТ" представляет второй выпуск научного журнала "СТЭК-В" (Системы, Технологии, Электроника, Комплексирование), посвященного актуальным вопросам развития и применения современных электронных технологий. Новый выпуск объединяет работы ведущих специалистов в области микроэлектроники, проектного управления и разработки высоко...
Системы управления посудомоечных и стиральных машин
16.10.2024 - 08:50
Анонс журнала:В новом выпуске детально рассмотрены электронные модули посудомоечных и стиральных машин, а также методы их диагностики и ремонта.**Часть 1. Электронные модули посудомоечных машин****Глава 1.1** посвящена электронному модулю *WQP12-7601.D.1-1* для посудомоечных машин марок CANDY, HANSA, GORENJE, KRONA и SAMSUNG. В стат...
Диагностика и ремонт ЖК LED-мониторов ACER, AOC, ASUS и PHILIPS 2012-2019 гг. выпуска
16.10.2024 - 08:40
Анонс журнала:В новом выпуске мы подробно рассмотрим особенности работы с современными ЖК-мониторами различных производителей. **Глава 1** посвящена мультимедийному монитору *Acer Nitro XV272U VbmiiprZX*. Вы узнаете основные технические характеристики устройства, ознакомитесь с его конструкцией, структурными и принципиальными схема...
Сентябрьский выпуск журнала "Ремонт & Сервис" 2024
27.09.2024 - 17:25
В сентябрьском выпуске журнала "Ремонт & Сервис" 2024 года вас ждут новые технические статьи, обзоры и рекомендации по диагностике и ремонту современной бытовой техники. Среди ключевых материалов:- Диагностика и ремонт SMART UHD LED-телевизоров от популярных брендов ARTEL, DAEWOO и SHIVAKI.- Подробное руководство по обслужив...
CoolMOS™ S7TA: 600 В MOSFET с Встроенным Датчиком Температуры для Автомобильной Электроники
12.09.2024 - 17:59
Компания Infineon Technologies AG представила новый 600-вольтовый MOSFET-транзистор CoolMOS™ S7TA Superjunction для управления энергопотреблением в автомобильных системах. Данный транзистор разработан специально для автомобильной электроники и оснащен встроенным датчиком температуры, который значительно повышает точность измерения температуры...
АКИП-6608 портативный векторный анализатор цепей
12.09.2024 - 11:51
Представляем новую серию портативных векторных анализаторов цепей АКИП-6608, которые можно расширить дополнительными функциями, такими как анализатор спектра, рефлектометр (TDR/TDA) и измерения антенно-фидерных устройств (АФУ).Анализаторы АКИП-6608 - это портативные 2-портовые устройства с частотным диапазоном от 30 кГц до 14, 20 или 26,5 ГГц (...
Анонс номера журнала Ремонт и сервис август 2024
12.09.2024 - 11:37
**Анонс нового выпуска журнала "Ремонт и Сервис"**Дорогие читатели!Рады представить вам свежий номер нашего журнала "Ремонт и Сервис". В этом выпуске вы найдете самые актуальные новости и обзоры в мире техники:- **НОВОСТИ:** Мы расскажем об открытии программного кода "Эльбруса", расширении языков в пере...
Расширение линейки модульных AC/DC- и DC/DC-преобразователей: Cincon – новый доступный производитель в ассортименте КОМПЭЛ
12.09.2024 - 11:14
Современное электрооборудование во многом зависит от применяемых в нем преобразователей постоянного тока (DC/DC) и источников питания (AC/DC). Большинство ведущих производителей электронных устройств, в том числе мирового уровня, предпочитают заказывать готовые модули у специализированных компаний, а не разрабатывать и производить их самостоятельно...
Новые IGBT SUNCOYJ в корпусе TO-247 для автотранспорта и промышленности
Новые IGBT SUNCOYJ в корпусе TO-247 для автотранспорта и промышленности
08.06.2024 - 22:46
Китайская компания SUNCOYJ выпускает дискретные IGBT-транзисторы DGW80N120ATL1BQ и DGW80N120BTL1BQ в популярном корпусе TO-247 с номинальными значениями тока и напряжения 80 А и 1200 В, соответственно. Различие между ними заключается в том, что первый не имеет диода обратного тока, а во втором он есть.Основное применение DGW80N120АTL1BQ (рисуно...
Анонс выхода 5-го номера журнала Ремонт & Сервис 2024 год
Анонс выхода 5-го номера журнала Ремонт &amp; Сервис 2024 год
24.05.2024 - 22:54
НОВОСТИ"Умная" стиральная машина LG отправила на сторонние серверы 3,6 Гб данных за сутки 2Специалисты УрФУ предложили новый керамический материал для дисплеев 2Процессоры Intel запретили продавать в Германии из-за проигрыша патентного спора 2Сотни "Бобров" с процессорами "Байкал" и Astra Linux встали...
Альтернатива корпусам Gainta: компания SZOMK представляет новую линейку AK-DR-х на DIN-рейку с возможностью кастомизации
Альтернатива корпусам Gainta: компания SZOMK представляет новую линейку AK-DR-х на DIN-рейку с возможностью кастомизации
11.05.2024 - 23:04
ShenZhen OMK Electronics Co., Ltd (SZOMK) выпустил на рынок линейку корпусов AK-DR-х, аналогичных популярной серии DхMG, выпускаемых компанией Gainta. Новое семейство корпусов с монтажом на DIN-рейку не уступает продукции тайваньского производителя по функционалу, удобству монтажа и уровню качества, а существенным преимуществом являются быстрые сро...
IGBT-транзисторы JSCJ в новом корпусе TOLL
IGBT-транзисторы JSCJ в новом корпусе TOLL
04.05.2024 - 23:44
Быстродействие силовых транзисторов постоянно растет. Этот процесс вызван необходимостью уменьшать размеры оборудования, особенно преобразователей напряжения. Чтобы индуктивности и трансформаторы были компактнее, нужно повышать рабочие частоты инверторов. В этих условиях препятствием на пути развития силовой электроники стала слишком большая длина...
Новые изолированные интерфейсы RS-485 и CAN от MORNSUN со встроенным питанием
Новые изолированные интерфейсы RS-485 и CAN от MORNSUN со встроенным питанием
27.04.2024 - 23:47
Компания MORNSUN, широко известная на российском рынке как производитель качественных источников питания, также продолжает активную разработку и производство микросхем. Компания выпустила обновленную линейку изолированных интерфейсов с интегрированным DC/DC-преобразователем, а также в ее номенклатуре есть большой выбор надежных изоляторов и решений...
Высокая надежность и долгий срок службы: полимерные танталовые конденсаторы Xiangyee серии CA55 с ультрамалым ESR
Высокая надежность и долгий срок службы: полимерные танталовые конденсаторы Xiangyee серии CA55 с ультрамалым ESR
20.04.2024 - 23:35
Компания Hunan Xiangyee Electronic Technology Co., Ltd. (Xiangyee) предлагает конденсаторы серии CA55, выполненные по полимерной технологии и относящиеся к классу компонентов с ультрамалым значением эквивалентного последовательного сопротивления (ESR).В отличие от обычных танталовых конденсаторов, у которых катод выполнен из диоксида марганца (...
Анонс выхода 4-го номера журнала Ремонт & Сервис 2024 год
Анонс выхода 4-го номера журнала Ремонт &amp; Сервис 2024 год
17.04.2024 - 23:18
НОВОСТИМГТУ им. Н. Э. Баумана запустит первое в России контрактное производство квантовых процессоров 2Lenovo представила первый прозрачный ноутбук без единой кнопки 3 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКААлександр СедовУстройство и ремонт Smart-телевизора "BQ 32S04B" на шасси TP.MT5510S.PB803 (часть1) 4Сергей УгаровБ...
Недорогие осциллографы высокого разрешения
Недорогие осциллографы высокого разрешения
13.04.2024 - 22:14
Представляем две новые серии осциллографов среднего класса: АКИП-4144 и АКИП-4149. Новые серии относятся к цифровым осциллографам высокого разрешения, они сделаны на основе 12-разрядных аналого-цифровых преобразователях с частотой дискретизации 2 Гвыб/с. В серии АКИП-4149 представлено шесть моделей в двух и четырехканальном исполнении с полосами пр...
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